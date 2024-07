Két évtizede, amikor az ovisainknak gyűjtöttük a papírt és a PET-palackokat, már akkor megízleltük a közösség erejében rejlő gazdasági hasznot. Megállapítottuk, a hulladék (és nem szemét!) érték. Igaz, nekünk nem a meggazdagodást, hanem a csoport, az osztály kis költségvetésű kasszáját gyarapították a forintok. Lelkesek voltunk és elszántak. Kötöttük csomagba, tapostuk laposra, gyűjtöttük, szállítottuk.

Ahogy az évek teltek, a felvásárlási ára a papírnak is egyre jobb lett. Emlékszem, a gyerekközösség, az óvodai, az iskolai is beszerzett palackokat összelapító szerkezetet, ám voltak olyan helyek, ahol össznépi kaland volt a rengeteg palack laposra taposása. Mert tapasztalás, cselekvés útján, a jó példa láttán képes a gyerek tanulni, információkhoz jutni, elsajátítani a környezettudatos életszemléletet.

Elrepültek az évek, mindig van olyan gyerek a környezetemben, akinek gyűjtök tovább. A palackok visszaváltásáról mostanában sok szó esik, morgolódok is eleget. A közértben látom a tanácstalan embereket, akik a távoli városrészből vagy a közeli faluból nagyobb táskákba gyűjtve húzzák maguk után a PET-palackokat. Segítséggel "etetnék" azt a fránya automatát. Morgolódnak ők is, mert hol egyiket, hol másikat nem fogadja be a technikai vívmány.

Most, a kánikulai napokban hűtöm a palackos vizet, ázik, gyűrődik rajta-róla a vonalkódos címke. Morfondírozok is, ilyen állapotban érdemes elindulnom a visszaváltóhoz? Vagy tapossam laposra és irány a gyűjtősziget, ami még van a környékünkön.

A minap az utóbbi mellett döntöttem. Régimódi vagyok.