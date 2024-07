Gyereket nevelni "meló". Ilyen egyszerűen fogalmazok, mert aki az ellenkezőjét állítja, az vagy nem próbálta, netán elmaszatolja a valóságot. És a gyerek odafigyelést, törődést, foglalkoztatást igényel, legyen az az évnek bármely napja - még a vakáció idején is. Sőt!

És máris mondandóm aktualitásánál vagyunk: a nyári táboroztatóknál. Kínálatuk sokszínű, tematikus, kisebbeknek, vagy nagyobbaknak hirdetett, ott alvós, rövidebb, vagy hosszabb, közelben, vagy utazós a távolba, vagy pénztárcakímélően praktikus. Kell is a felnőttek felkészültsége, ötletessége, hiszen a mai fiatalok olyan ingergazdag környezetben élik a mindennapjaikat, ezt a táborokban a táboroztatóknak is szem előtt kell tartaniuk.

Akik vállalják, hogy nyaranta a néhány napra innen meg onnan összeverbuválódott (és nem összeszokott) gyerekcsapatoknak színes programokat biztosítsanak, no én előttük megemelem a kalapomat. Mert valljuk be, ez is meló, nem is kicsi. Pénzért? Önzetlenül önkéntesként? Csupán segítőként? – embere válogatja. Döntés kérdése. Ahogy az is a szülő részéről, hogy kire, mennyi időre és mennyiért bízza a csemetéjét.

Néztem az árakat és megállapítottam, vannak csodatevők, varázslók, akik (vagy szponzorokkal, támogatókkal, jó szervezéssel?) nagyon olcsó költségvetésű táborokat kínálnak. Ám a tartalom, a programkínálat ugyanakkor igen változatos.

Többnyire ezek a táborszervezők azok, akik a szűkebb és a tágabb környezetükben élőket jól ismerik, tudják, milyen a szülők anyagi háttere. Köszönet is illeti munkájukat, elszántságukat, kitartásukat, hogy mindenre is figyelve a gyerekek érdeke számukra a legfontosabb.