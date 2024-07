Mostanában egyre gyakrabban teszek meg hosszabb utakat autóval. Tegnap történt egy felháborító eset. Az előttem haladó piros furgon anyósülésén ülő utasa az ablakon keresztül szemetet, pontosabban energiaitalos dobozokat dobált ki. Alapvetően is rossz szemmel nézem, ha valaki szemetel, de a probléma az volt, hogy ezeket a dobozokat szándékosan az útra dobták, közvetlenül az autóm elé. Először azt hittem, véletlenül eshetett ki a kezéből, az amúgy is kátyús úton, de amikor másodszor is egy repülő dobozzal találtam szembe magam, és szlalomozva kellett kikerülnöm őket, mint egy filmben, megelégeltem a dolgot. A forgalom akadályoztatása miatt rátenyereltem a dudára, hogy észrevegyék magukat. A rendszámot sajnos nem jegyeztem meg, de ilyenkor szívesen elbeszélgetnék az illetőkkel.