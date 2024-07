Ez már minden, csak nem dinnyeérlelő meleg. Több annál. 42 fok árnyékban, a csabai lakásunk külső fali hőmérőjén. Kint a csabai határban Mochnács Gyuri barátom dinnyeföldjén a görögben 50 fok. Végigkövettem, ahogy Gyuri vasárnap reggel hatkor – amikor még a többség alszik – kint volt a csabai piacon portékájával. És jöttek, csak jöttek a vevők. Szakma ez, nem szakkör.

Miután Gyurinál végeztem, mentem tovább. A Lencsésin kötöttem ki egy nagyboltban. Az esti meccsre vettem szotyit, utólag már könnyű azt mondani, hogy az elejétől a spanyoloknak szurkoltam. A szotyiból volt sós, meg nem sós. A válogatás közben összefutottam egy házaspárral. Ők görögdinnyét vettek. Anyjuk mondta apjuknak: magnélküli. Apjuk mondta anyjuknak: magszegény.

Mochnács Gyurit idézve, magnélküli görög nincs, csak magszegény. Termesztik ezt a fajtát is, miként Csabán kolbászból is van csemege, csípős és erős. A pálinkából 50, 48 és 46 fokos. Jó, hogy lehet választani. Ja, és a sárgadinnyét ki ne hagyjam. Kínálják belőle a cukordinnyét és a narancssárga húsút is.

Ha pedig nyár, kánikula, a főzni való kukorica mellett nem tudtam úgy elmenni, hogy ne vegyek belőle. Ennek is szezonja van. Mennyivel jobb a fazékban látni, ahogy fő a csemegekukorica, mint amikor törni és górézni kell az ikertestvérét, a takarmányt.

Ja, és a szilváról még nem is beszéltem. Pedig egyre több fajtája érik be, és lesz nyerő. Mint ahogy voltak vasárnap a spanyolok az Eb-n.