Nem túlzás azt állítani, hogy szerdán sorsdöntő esemény történt a felvételizők életében. Kihirdették ugyanis a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így a diákok megtudhatták, melyik intézménybe és szakra vették fel őket vagy éppen hova nem. Aznap az ország több nagyvárosában is pontváró eseményeket szerveztek, melyeken a fiatalok az eredmények láttán közösen örömködhettek vagy bánkódhattak. Persze valóban meghatározó egy ember életében, hogy hol kezd új életet. Ugyanakkor bárhová is vettek fel valakit, még egyáltalán nem biztos, hogy végül abban a szakmában köt ki, így akinek most nem jött össze, annak sem kell feltétlenül csüggednie.