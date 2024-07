Valakinek sikerült beszereznie egy új mosógépet, remélem jó szolgálatot tesz a masina. Hogy ezt mégis honnan tudom? A minap kutyasétáltatás közben arra figyeltem fel, hogy csomagolásra használt nagy hungarocell csomagolóanyaggal van tele egy kicsi, utcai szemetes. Majd a következő is és így tovább. Aztán a negyediknél már a papír is előkerült, miszerint egy új mosógép csomagolásától szabadult meg valaki ilyen módon. Nem igazán hiszem, hogy a csatornaparti kukákat erre a célra helyezték ki, de mondhatják most azt is, mit fanyalgok én itt, hiszen legalább nem a csatornapartra dobták ki a papírhulladékot. Mondjuk az igazi helye egy szelektív gyűjtő lett volna.