Nyakunkon a hőség, a hét végére már 40 fok körüli értékeket mérhetünk itt, a Dél-Alföldön. A minap éppen ezért arról kérdeztem a járókelőket, hogy milyen folyadékot fogyasztanak a kánikulában. Természetesen az összes szakember elmondja ilyenkor, hogy fokozottan ügyeljünk erre, különösen a gyermekek és az idősek esetében, hiszen ők még könnyebben kiszáradhatnak. Kisebb meglepetésemre a megkérdezettek döntő többsége egyből rávágta, hogy vizet kell inni, mert az a legjobb szomjoltó a forróságban. Ez azt is mutatja, hogy a sok-sok évnyi mantra tényleg eljutott az emberek többségéhez, és ez jó, mert ezzel az állítással nehéz vitatkozni.

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni ezekben a napokban, hogy a túl nagy mennyiségű vízivás káros is lehet. Jó tudni, hogy a túlzott vízfelvétel rossz hatással lehet a vesékre és a keringésre, akár vízmérgezést okozhat. A hozzáértők szerint fél liter körüli víznél többet egyszerre nem szabad meginni, mert a hirtelen bevitt túl sok folyadéktól vízmérgezést kaphatunk, amelynek akár végzetes kimenetele is lehet. A jelenséget a szaknyelvben hiponatrémiának nevezik. Ilyenkor a szervezetben található nátrium túlságosan felhígul, ami bódultságot, émelygést, görcsöt vagy akár kómát is okozhat. Tehát nem érdemes megvárni, míg annyira szomjasak leszünk, hogy egy fél kutat is meginnánk, mert rossz vége is lehet.

Persze ezek extrém esetek, de mint ahogy az alkoholfogyasztásnál, úgy a vízivás esetében is érdemes egyfajta mértéket tartani, akármennyire is nagy a hőség odakint. Igyunk inkább most a megszokottnál gyakrabban vizet, s a szervezetünk meghálálja.