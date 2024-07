Munka után, amikor autóval hazafelé tartottam egy kisebb városon kellett áthaladnom. Volt egy férfi, aki éppen a boltból kijövet arra készült, hogy beszálljon a kocsijába a megvásárolt termékeivel. Mielőtt azonban ezt megtette volna, megvárta, amíg a hosszú kocsisor elhalad mellette. Láttam, hogy a kék kertésznadrágos férfi az előttem közlekedő autósnak intett vagy mutatott valamit ismeretségükre való tekintettel. Azonban amikor közelebb értem hozzá, akkor értettem meg mit is mutatott. A véletlennek köszönhetően, ugyanolyan márkájú és típusú autót követtem az úton. Az úrhoz érve pedig nekem is felmutatta boldogan a hüvelykujját, mellyel kinyilvánította az ilyen típusú autók iránti tetszését. Szerintem az előttem haladó sofőrnek is mosolyt csalt az arcára ez a kedves gesztus.