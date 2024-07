Álmomban síeltem. Esett a hó, és én szlalomoztam lefelé a lejtőkön. Szemembe fújta a szél a havat, de dacoltam a zord időjárással. Hozzáálmodtam azt is, miközben néztem a biatlont – vagyis a sílövészetet –, hogy az alpesi lejtőkön jött velem szembe Marco Odermatt, a svájciak kiválósága. Én meg hoztam be a fát a csabai lakásunkba, a kandallóba, hogy ne fázzunk. Felfűtött a kandalló, nem is értettem, hogy miért fáznak egyesek a havasokon. Most ébren vagyok. Nem tudom Odermatt mit csinál, de nekem nagyon melegem van. Pedig nem síelek, csak ülök, és nézem, milyen idő lesz holnap. Már a holnapi előrejelzéstől ömlik rólam a víz. Állítólag csak jövő csütörtökig kell kibírni. Nem álomban, hanem ébren.