Hogy gyakorlatilag ég a lábunk alatt a talaj, azt nehéz lenne elfelejteni ezeken a forró napokon, de azért néha a természet is rádöbbenti az embert erre. Locsolni szerettem volna szombaton délután, s a fúrott kútból a megszokott hideg vízre számítottam, ehhez képest az első fél percben olyan meleg víz jött a föld mélyéről, hogy gyakorlatilag a fürdőkádba is engedhettem volna. Persze utána már a megszokott hideg víz érkezett, de ilyet azért nemigen tapasztaltam az elmúlt években. De gondolkozzunk pozitívan: legalább vehetünk egy forró zuhanyt akár az udvarunkon is.