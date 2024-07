A hosszú utak során időről időre megállok egy benzinkútnál egy kávéra, üdítőre: jól esik pár perc feltöltődés, kell is, hogy az ember ne fáradjon be teljesen a volán mögött. Számos hazai töltőállomáson jártam már az elmúlt esztendőkben, nagyjából azt is tudom, hol lehet jó kávét inni, hol tiszta a mosdó, azaz hova érdemes betérni. A minap viszont, mikor gyermekeinkkel tartottunk rövid pihenőt, olyan gesztus ért az egyik kecskeméti benzinkúton, ami még sosem: a lányaimnak is adtak pluszban a kávéhoz járó ingyen kekszből. Forintos tétel volt ez a kút számára, minket viszont jó kedvre derített, s ha lehet választani, biztos, hogy máskor is itt állunk majd meg.