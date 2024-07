Alig ért véget a labdarúgó-Európa-bajnokság, rögtön elkezdődött a találgatás, hogy ki érdemelheti ki a 2024-re szóló Aranylabdát. Szerintem teljesen egyértelmű: megint az argentin zseni, Lionel Messi számára ítélik oda.

Lehet szeretni és utálni, semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy Lionel Messi mekkora futballista volt, és az talán a mai napig. Összesen nyolc alkalommal ítélték neki oda az Aranylabdát, az egyik legrangosabb elismerést, amelyet egy labdarúgó egyéni szinten megkaphat.

Akkor is ő érdemelte ki, amikor a spanyol válogatott világ- és Európa-bajnoki címet szerzett, és olyan spanyol válogatott játékosok tolták Messi oldalán az FC Barcelona szekerét, mint Iniesta vagy Xavi. Akkor is ő vehette át a díjat, amikor szerintem nemzetközi szinten semmi számottevő eredményt nem ért el a Paris-Saint Germain spílereként, és akkor is ő, amikor immár kikerült a reflektorfényből és az amerikai Inter Miami játékosa lett, igaz, akkor a várt világbajnoki cím összejött neki.

Most pedzegetik, hogy mi lenne, ha a spanyol válogatottal Európa-bajnok, a Manchester City játékosaként angol bajnok és korábban Bajnokok Ligája-győztes középpályás, Rodri, esetleg a spanyol válogatottal szintén trónra ülő, a Real Madrid spílereként spanyol bajnok és most is Bajnokok Ligája-győztes – sőt a döntőben az első gólt szerző – védő, Carvajal kapná meg az Aranylabdát. Gondolatkísérletnek kiváló.

Lionel Messi argentinként nyilván nem szerepelt az Európa-bajnokságon, az amerikai Inter Miami játékosaként pedig nem lehetett Bajnokok Ligája-győztes sem. Az Eb-vel szinte egy időben viszont lezajlott a dél-amerikai seregszemle, a Copa América, amiről sokan hajlamosak megfeledkezni. Ott pedig az argentinokkal Messi Copa América-győztes lett. És ha oda lehet bármiért is adni Messi számára az Aranylabdát, akkor szerintem oda is ítélik neki. Hiába unalmas.