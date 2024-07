A szomszéd fűje mindig zöldebb. Kicsit munkaköri kötelességből, de legalább annyira érdeklődésből is figyelem, hogy milyen hírek, információk, vélemények jelennek meg egy-egy település közösségi médiumokon létrehozott csoportjaiban. Van sok érdekesség, számos hír és persze rengeteg kritika is szerepel ezeken az oldalakon. Ami pedig szinte mindig szembejön, hogy a kommentelők egy része mennyire példásnak tart más településeket, elsősorban a szomszéd községet vagy várost. Gyakran jönnek a Bezzeg… kezdetű megjegyzések.

A dolog furcsaságát az adja, hogy ez a vica versa igaz. Az agyon dicsért településeken pedig pontosan úgy látják, hogy éppen a szomszédban újulnak meg elsőrangúan az utak és a járdák, ott valósulnak meg előremutató fejlesztések, milyen jó is ott élni. Nem igaz, hogy náluk nem lehet legalább hasonlóan. Még olyanra is akad példa, amikor egy nagyobb várost egy kisebb faluval hasonlítanak össze, az almát a körtével.

Nehéz ügy ez, de pszichológusok valószínűleg megerősítenék, hogy nincs ez másként az emberek esetében sem. Nagyon kevesen tudják függetleníteni magukat attól, ami a szomszédban történik. Mindez egyébként lehet ösztönző és lehet egyszerű irigység is. Mert a legtöbben nem cserélnének a szomszédjukkal, és soha nem költöznének a szomszéd településre. S persze van egy rossz hír is, mindig lesz fejlettebb város, mindig lesz jobbmódú szomszéd, és ezzel a látásmóddal a szomszéd fűje is mindig zöldebb lesz.