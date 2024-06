Be kell vallanom: nagy cipőfűző-szakító vagyok, szeretem erősen meghúzni, amit a fűzők annyira nem tolerálnak. Úgy viszont még nem jártam, mint nemrégiben, amikor beújítottam egy új lábbelit. Ennél nem a fűző szakadt el az első felvételnél, hanem maga a fűzőt tartó szövetrész. Keserű mosollyal visszavittük a szaküzletbe, ahol persze tág szemekkel néztek: ilyet ők még nem láttak, de bevizsgálják, s ha kiderül, minőséghibás a cipő, visszaadják az árát. Pár hét múlva jelentkeztek is, s mint várható volt: a cipő tökéletes, én vagyok túl erős. Persze mehetek tovább reklamálni, ahova akarok, de annak költségeit már én állom. Nem mentem, viszont negatív értékelést adtam a boltnak az interneten, kifejezve erős csalódottságomat. Tudom, eső után köpönyeg, mégis jobbban esett lelkemnek, mintha a nem túl gyakran forgatott vásárlók könyvébe vésem be véleményemet.