Az utóbbi időben szinte minden héten legalább egyszer Budapestre utazom. A tömegközlekedést választva, a napokban a vonat tele volt iskolai csoportokkal, akik a fővárosba indultak kirándulni. Emlékszem, gyerekkoromban mi is ellátogattunk az osztállyal múzeumokhoz és nevezetességekhez. A vonaton ülve alsós diákok vettek körül. Meglepett, hogy manapság milyen modern világban nőnek fel. Még én is fiatal vagyok, de akkoriban nem volt telefonunk, és a hosszú utazást kártyázással, keresztrejtvényekkel és szójátékokkal ütöttük el. Most a gyerekek mind a telefonjukat nézik, és még a színezésre is applikációt használnak. Szerintem a kézügyességük jobban fejlődne, ha a hagyományos színezőknél maradnának.