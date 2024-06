Életem egyik legjobb döntése volt, hogy kutyám lett. Sokat töprengtem rajta, hiszen két cicával éltem már akkor együtt egy lakásban, és a nagy költői kérdés volt számomra is, hogy létezik-e kutya és macska barátság? Bújtam a könyveket, szakirodalmat, social médiát a témában, és nagy bánatomra arra jöttem rá, kevés kutatási anyag áll rendelkezésre a leendő gazda számára. Több heti olvasás után rá kellett jönnöm, valójában minden úgy fog alakulni, ahogy az élet hozza és ahogy a családom fog a helyzethez állni. Bár hazudnék, ha azt mondanám nem voltam óvatos, még egy járókát is beszereztem a kiskutya érkezésekor, persze kifért a rácsok között. Ma már jót mosolygunk rajta. Lassan fél év után elmondhatom, igen létezik kutya macska barátság, azzal a szeretettel, ahogyan mi közeledünk és viszonyulunk állatainkhoz, ők ugyan ezt adják vissza nekünk és egymásnak is.