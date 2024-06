Meggykampány zajlott hétfőtől Békésben, az egyik kóstoltatáson én is ott voltam Békéscsabán. Nem egy kolbász, de megízleltem a meggyet, és jólesett. Azt hittem, elhúzom majd a számat, annyira savanyú lesz, de kellemesen csalódtam. Annyira jólesett, hogy délután a zöldségesnél vettem is egy kilót. Szerintem gyerekkoromban ettem utoljára, és onnan maradt meg a savanyú szájíz. Jó-jó, most sem volt olyan édes, mint a cseresznye, de éppen azért meggy, hogy ne legyen ugyanolyan íze, mint a cseresznyének. Azért a napi kolbászt nem hagytam ki a meggy után. Tartottam magam édesapám mondásához, amikor különféle ételeket kombinált: úgyis egy helyre megy.