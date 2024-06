A meteorológiai szolgálat figyelmeztetett, hogy a napokban nagyon erős UV-B sugárzás várható. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, 10 és 16 óra között kerüljük a napot, viseljünk vállat takaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédő krémeket. Kiemelik, hogy a normál bőrtípusúak már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is leéghetnek ebben az időszakban. Mivel érzékeny a bőröm, számomra is különösen fontos, hogy betartsam ezeket a tanácsokat. Az erős UV-sugárzás mellett a hőguta, a kiszáradás veszélye is fennáll, ezért nemcsak magunkra, de a háziállatainkra is fokozott figyelmet kell fordítani. Ne felejtse el ezt most senki!