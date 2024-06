Végre tombol a gyümölcsszezon. Az epret már le is tudtuk, most porondon van a többi piros csoda, a meggy, a cseresznye, a málna és a ribizli. Nem győzöm enni a friss vitaminbombákat. Olyannyira, hogy étvágyam sincs másra, csak a gyümölcsökre, és hajlamos vagyok akár napokig sem enni főtt ételt. Amikor éhesebbnek érzem magam, inkább összerakok egy szendvicset, és hosszú ideig elvagyok vele. Persze azért, mert folyamatosan eszem a gyümölcsöket, amikből mindig gondoskodok az utánpótlásról. Utóbbiról jut eszembe: kissé elszomorít, hogy lassan leérik a meggy és a cseresznye is, de a várost és a piacot járva a minap megnyugtatott, hogy egyre több helyen felbukkant a sárga- és a görögdinnye. Így lesz mire rájárnom napestig a következő hetekben is...