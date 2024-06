Annyiszor elárultam már: különösebben nem kedvelem a focit. Ám életem elmúlt húsz évét a pályák szélén, a lelátókon, a tornatermekben töltöttem szurkoló édesanyaként, anyatigrisként, sérült kis focista szállítását is vállalva, meg elszontyolodott, a vereség miatt búslakodó kamaszok lelki töltekezéséhez némi útravalóval szolgáló felnőttként. Mert az élet az ilyen...

Láttam, megtapasztaltam, amikor az utánpótlás legkisebbjei, az ovisok bokáig érő, de a sztárok nevét magukon hordozó mezekben, kis Messiknek, Ronaldoknak, Szoboszlaiknak érezve magukat, kergették a labdát. S miközben cseperedtek, a hátország sokat feladva hétvégékből, családi eseményekből, ott állt mögöttük, az edzőik, az egyesületeik mellett.

Vannak, akik felnőtté válásukat is ebben a közegben élték meg több s kevesebb tehetséggel, lehetőséggel. Mások lemorzsolódtak ugyan, de a foci, e nagy család összetartó ereje végérvényesen megfertőzte őket egy életre. S ha jön a hívó szó, a nagy esemény, ismét összekovácsolódnak.

Éppen most kovácsolják Orosháza belvárosában is a focifalut (kopácsolnak, de nagyon). A közösségi élmény a futball rajongóit, meg azok cimboráit, ismerőst és ismeretlent – ahogy régen is a fociláz a grundra csalt – most a szurkolás élményével fűszerezett közös meccsnézésre csábít. Hallom, látom, a települések már nagyon készülnek.

Péntektől a közbeszéd (nagyon remélem) Münchenről, a 17. labdarúgó Európa-bajnokságról, az ott történő focihírekről szól majd sportszerű hangnemben és stílusban.

Addig is: hajrá magyarok!