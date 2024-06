Hónapokig segítettünk egy hozzánk rendszeresen becsengető, ennivalót, ruhát kéregető idős néninek. A boltban plusz egy kiló krumplit, egy liter olajat, és minden egyéb dologból is kicsit többet vettünk azért, hogy élelmiszercsomagot adjunk neki, amikor jön. Addig tartott mindez, amíg nem kezdett el pénzt kérni. Onnantól elküldtük, amit eleinte lelkiismeret-furdalással tettem, de a napokban a gyanúm beigazolódott. A helyi csevegőben ugyanis tucatnyi ember panaszolta, hogy ugyanez a néni hívás nélkül nyit be utcaajtókon, és a kezdeti élelmiszer kéregetés után máshol is pénzt akart, sőt, volt olyan család is, akiknek az ajtajából nem tágított, amíg nem adtak neki valamennyit. Az adakozás jó dolog, pláne jó érzés, kivéve akkor, ha visszaélnek az ember jóságával.