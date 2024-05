Szerte a megyében különféle programokkal, koncertekkel és táncbemutatókkal készültek május elsején. A gyermekprogramok, így az arcfestés, ugrálóvárak és az interaktív játékok sem maradtak el, melyek gondoskodtak a családok jó hangulatáról. A helyi termelők is kínálták a portékáikat, melyek között kézműves ékszerek, hagyományos kerámiák és kézzel készített textíliák is voltak. Sokan a gasztronómia miatt látogattak ki a rendezvényre, ilyenkor az étel- és italkínálat is különleges szerepet kap. Egy közeli majálisra én is elmentem, és észrevettem, hogy hatalmas sorok kígyóztak egyes árusoknál. Elhatároztam, hogy vattacukrot fogok enni. Bár a gyerekek kicsit furcsán néztek rám, amikor egyedüli felnőttként álltam közéjük, de megérte, mert visszarepített gyermekkorom szép emlékeihez.