A gyereknevelés legnagyobb százaléka példamutatás. Az igazi leckét az adja a csemetéinknek, ahogyan mi éljük az életünket, minden apró részletével együtt. A minap a szüleimhez tartottunk autóval, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy az előttünk haladó jármű lehúzott ablakából a sofőr kihajította az energiaitalos dobozt. Nem a kukába, hanem szemrebbenés nélkül az úttest túloldalára dobta, mindezt úgy, hogy ott ült mellette a gyereke. Vajon milyen példát mutatott ezzel a kisfiúnak? Szívesen megkérdeztem volna tőle, hogy vajon otthon is csak úgy eldobálják a szemetet? Arról nem is beszélve, hogy a többi közlekedőt is veszélyeztette.