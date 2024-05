Két ismert kínai webáruház filléres árakkal, promóciókkal és csábító kedvezményekkel próbál nagyobb részesedést szerezni a hazai online kiskereskedelmi piacon. Az online rendelés egyre népszerűbb a fiatalok körében, de érdemes vigyázni vele, mivel függőséget okozhat. Éppen most hozta meg a posta az én csomagomat is. Az alacsony árak pedig gyakran felesleges termékek vásárlására ösztönzik az embereket. A kínai online kereskedők verhetetlen árakon kínálnak kétes minőségű termékeket, ami a légi áruszállítás megugrását is eredményezte. Mindkét online vásárlási platform robbanásszerűen növekszik, bár az „olcsó húsnak híg a leve” mondás gyakran igaz rájuk.