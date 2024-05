Van már növényi tej és húsmentes hús, és még sorolhatnám, ha értenék hozzá. Ugyanakkor egyre többekkel találkozom, akik a mentesség mellett voksolnak. Halad a korral az agrárkamara is, munkacsoport létrehozásával segíti a mentes termékek piacának fejlődését, gondolva a glutén-, laktóz-, tej- és cukormentes termékek fogyasztóira.

Ahogy írták: fontos, hogy a táplálkozási allergiától szenvedők megfelelő diétát tartsanak. Ehhez pedig segítséget nyújtanak a különböző, mentes termékek. A kamara munkacsoportjában a gyártók, kereskedők, kutatók és szakértők megoszthatják eredményeiket, és segíthetik egymást a felmerülő nehézségek kezelésében.

Régen nem tudtunk arról, hogy mentesen is lehet, sőt, sokaknak úgy kell élni. Ma már az interneten is rengeteg recept van ilyen ételekről. Közben előttem a szalonna és a kolbász. Ezektől biztosan nem leszek mentes. Ha eddig nem voltam rájuk allergiás, remélem, ezután sem jön elő.

A mindenmentesről azt is gondolom, nagyon utána kell nézni ezen termékek összetevőinek, nehogy elveszítsük a vámon, amit nyerünk a réven. Vagyis a vélt vagy valós, allergiát okozó alapanyagok elhagyása miatt műételeket és műitalokat együnk, igyunk. A szervezetünk ezzel ugyanis létfontosságú vitaminoktól és ásványi anyagoktól eshet el.

Ha a mentes hús megáll a saját lábán, akkor abban valami ösztönző szer is lehet. Engem viszont biztosan arra ösztönöz, hogy menjek be a kamrába egy rúd kolbászért. Most, hogy eszembe jutott, meg is teszem. Csak egy bajom lehet belőle. Nagyon fogy.