Zéró cukor. Többségében már ilyen jelzésű szénsavas üdítők sorakoznak a boltok polcain. S ez alapvetően jól is hangzik. A cukor helyett azonban van az italban ciklamát, aceszulfám-K és szukralóz. Ez viszont már alaposan árnyalja a képet, mert a legtöbb ital esetében szó sincs természetes, de a cukornál egészségesebb édesítők jelenlétéről, a mesterséges anyagok viszik a prímet. Nézem a kínálatot, és lassan elbizonytalanodom. Most akkor érdemes-e a láthatatlan gyilkos, a fehér cukor helyett mást választani? Tudom, trendi a zéró, talán nem is hizlal annyira, de… Talán mégis maradni kellene a hagyományosnál, vagy esetleg visszatérni a vízhez és a teához.