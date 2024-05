Gyökérért mentem. Sokan hívják így Csabán, Kondoroson petrezselyemnek ismertem. Zöldségnek is nevezték, de ez igencsak megtévesztő, mert például a sárgarépa is zöldség. Gyökere pedig a fának is van, mégsem petrezselyem. Mondhatjuk viszont a fehérrépát – mert így is nevezik – gyökérzöldségnek vagy petrezselyemgyökérnek. A neve ugyanakkor egyszerűbb, mint a kiszerelése. Ahogy a csabai piacon az eladó mondta, van régi, kilóra, új is, kilóra, de vehetek újat, csomósként is. Az árakat meglátva tudtam, hogy jó csomót, vagyis sokat nem veszek belőle. Bár valamennyi sárgarépa volt otthon, az „ezerszer” olcsóbb árából rájöttem, hogy petrezselyem helyett én még több répával szeretem a húslevest.