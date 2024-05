Kapirgáltam az utcán a házunk előtt, mint Sanyi, Békéscsaba közkakasa új lakóhelyén, a Fekete-tanyán. Kertészkedésnek nem mondanám, amit végeztem, mert pár kapavágásnál nem volt több. Megállt egy autó, és ablakot letekerve megkérdezte egy férfi: merre van itt a környéken a Galamb utca?

Ha mozgott volna a kapa a kezemben, akkor is megállt volna, ugyanis a Szőlőn lakom, a Rigó van mögöttünk, de Galamb nem ugrott be. Aztán leesett, van egy kis mellékutcácska, az a Gerle. Kiderült, ezt kereste a férfi. Az eset kapcsán utánanéztem, hány utcája lehet Békéscsabának. Több mint 650-et mutatott egy internetes oldal.

Mindezt magamban tartottam volna, ha nem olvasok nemrég Sułoszowáról. A lengyel falu csaknem hatezer lakója egy utcában él. Mivel az Olkuska-felföldön található – Krakkótól 30 kilométerre –, Olkuska utcának hívják. Kilenc kilométer hosszú, és a településnek semmihez sem hasonlítható atmoszférája van. A főút mindkét oldalán hosszan elnyúló szalagtelkek találhatók. A házak mögötti kertekben mindenki mást csinál: van, aki gyümölcsöt, zöldséget termeszt, más állatokat tart, és van, aki csak úgy hagyja a földet. Ezért néz ki úgy a település a magasból, mint egy hatalmas, színes folttakaró.

Békésben még mostanában is több helyen kezdeményeznek utcanév-változtatásokat, sokszor vita is van ebből. Mennyivel egyszerűbb az élet ilyen szempontból Sułoszowában. Nem túl bonyolult tájékozódni, nem kell rengeteg utcanevet bemagolni. Kizárt, hogy rossz utcába forduljon be az ember, vagy keverje a Galambot a Gerlével.