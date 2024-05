Összevissza ütötte a pénztárgépen a gombokat, ráncolta a szemöldökét, mintha valami nem stimmelve, de azért csak bemondta a végösszeget az eladó a pékségben, mindenféle ellenőrzés nélkül: 1210 forint. Egy kicsit sokallottam a végösszeget, jeleztem is rögtön, hogy máskor ugyanezekért a termékekért 890 forintot szoktam fizetni. Hallottam egy nagy kattanást, láttam, amint bejön a fény a boltba: beugrott az eladónak, megvilágosodott, hogy egy péksüteménnyel többet számolt a kelleténél. Persze egyből bocsánatot kért a hibáért, és nincs is harag miatta. De azért elgondolkodtató, hogy megéri-e kapkodni, megéri-e blöffölni a végösszeggel. Most szinte állandóan sor van a pékségben, de ha túl sokszor fordul elő ilyen apró figyelmetlenség, egyszer majd csak azt veszik észre, hogy elfogynak a vásárlók, míg a péksütemények megmaradnak.