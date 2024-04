Újabb gyerekgyúráson voltam Csabán, az Uhrin Zoltán Klubházban. Zoli bácsi volt az egyik szíve-lelke a kolbászklubnak hosszú évekig, egészen a korán jött haláláig. Sanyival, a testvérével – aki nem is olyan régen hagyott itt bennünket – is sokat beszélgettünk arról, hogy a csabai kolbásznak egy a titka: minden csabainak benne van a szíve. Jó volt látni a gyerkőcöket a klubházban, ahogy jókedvűen gyúrták a kolbászt, a lányok pedig készítették a szilvalekváros papucsot. Lugosi Gyuszi barátom, aki a kolbásztöltésben most is vezéregyéniség volt, azt is elmondta a csabai diákoknak, mennyire fontos a tárolás. Erre csak annyit, nálam is van hely. Arra azonban nem vállalok garanciát, hogy minden kolbász visszaér.