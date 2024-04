Kétféle autós létezik. Az egyik, aki a jogosítványa megszerzése óta nem találta meg az indexkart a kormány mellett, és irányjelzés nélkül kanyarodik, hajt ki a körforgalomból. Mert minek is kellene kitenni az indexet, mindenki gondolatolvasó a környezetében, mindenki tisztában van azzal, merre is szeretne menni. A másik a tudálékos sofőr, aki minden kanyarodásnál, parkolóba való beállásnál és parkolóból való kiállásnál, előzésnél és visszatérésnél is jelez, mert ő aztán képben van a KRESZ-t illetően. Csak éppen rendre kint felejti az indexet, és úgy megy végig az egész városon, egyenesen, hogy közben feleslegesen villog a lámpa. Hogy van harmadik kategóriába eső autós is? Én még nem találkoztam olyannal. De bebizonyíthatod!