Tudom, az extrém mértékű gyorshajtás rendkívül veszélyes. Ennek ellenére nap mint nap találkozom olyanokkal az utakon, akik semmit és senkit sem tisztelve nyomják a gázt, s bár én is kedvelem a sebességet, mégis mindig körültekintően vezetek. Amikor valaki megszegi a sebességhatárokat, és ezt rögzíti a traffipax is, akkor hamarosan levelet kap a rendőrségtől, amelyben ott a határozat, benne a befizetendő bírság összegével. A napokban nekem is sikerült beszereznem egy újabb, jelentősebb mértékű büntetést... Mindenesetre ezután még jobban oda fogok figyelni a sebességkorlát betartására, de azt is el kell ismernem, hogy a büntetésnek köszönhetően remek fotókkal bővült az autómról készült képek gyűjteménye.