A sok rossz mellett szerencsére híre megy a jónak is. Így van ez a békéscsabai, Erzsébethelyi Általános Iskolában is. Tavaly a Rózsa utcai épületben tanulók közül 14 kertészkedő kisgyermek sajátította el Lehoczkiné Megyik Erika szaktanácsainak segítségével, szüleik közreműködésével a paradicsomtermesztést. Idén már 74-en vágtak bele Erikával és Németh Mariann tanárnővel a projektbe.

Ahogy Erika mondta, még jó, hogy a paradicsom termesztése nálunk főként a kiskertben, a szabadban történik, és kezünket is be kell hozzá piszkolni. Mert a jövő nem ez, hanem a vertikális kertészkedés tízemeletes épületekben, növénynevelő LED-világítással, föld nélküli tápoldatban, számítógéppel vezérelve és robotokkal végezve a munkát.

Az elméleti és gyakorlati ismereteket Erika saját élményeivel is fűszerezi, ezeket saját kertjéből osztja meg a gyermekekkel. Háziállatok, érdekes rovarok fotóit mutatja meg, beszél a természetes talajtakaró és a méhlegelő fontosságáról. Ahogy a tanárnő mondta, ez a komplex foglalkozás egyszerre technika-, környezetismeret és etikaóra is egyszerre.

Sok ilyenre lenne szüksége a gyermekeknek, ahol saját sikereiken keresztül tapasztalhatják meg az önfenntartást, a klímavédelmet, az újrahasznosítást. Emellett további területekről is játékosan szereznek olyan ismereteket, melyek hozzásegítik őket a minőségi élethez, minél kisebb ökológiai lábnyom mellett. Ja, és a legfontosabbról nem is szóltam: finom volt tavaly a paradicsomjuk, innen üzenem, szalonnám és puha kenyerem idén is lesz hozzá.