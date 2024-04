A biciklis külön „faj”. A legtöbben a szabályokat betartva közlekedenek, de néhányukról nem tudom elképzelni, hogy zsonglőrnek vagy pantomimesnek képzeli-e magát. A minap egy sráccal sodort össze az élet, aki az egyik kezével a sportzsákját szorongatta, a másik kezével a telefonját nyomkodta, harmadik keze pedig nem volt, hogy esetleg a kormányt is fogja. Ennek megfelelően kacsázott is rendesen a keskeny szakaszon. A másikkal szerencsére pont szembe jöttem, így láthattam, hogy balra kanyarodásnál nem a bal kezét tette ki, hanem a jobb kezével, maga előtt integetve próbálta jelezni, hogy ő itt bizony lefordul. Az már csak hab a tortán, amikor a járdán hátulról érkező bringás elsodor. Ha csengetne, hiába nincs elsőbbsége, elengedném, jobb a békesség. De nem csenget, miért is tenné?