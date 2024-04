Áldás vagy átok? Évek, de lassan évtizedek óta tart a vita a közösségi médiumok hatásairól és következményeiről, de mint a legtöbb dolog, ezek a kérdések sem feketék vagy fehérek.

A mérleg pozitív serpenyőjét figyelve beszélhetünk az emberek között kommunikáció felgyorsulásáról, a hírek áramlásáról, az emberek, a régi ismerősök közötti kapcsolatok esetleges újbóli erősödéséről, egymás könnyebb eléréséről, az interaktivitásról – s még jó néhány dologról.

S közben éppen az elmúlt hónapokban és években jó néhány Békés vármegyei településen is szó esett arról, hogy többen azért nem vállalnak közéleti szereplést, mert ezek a felületek nagyon sok mindent elbírnak. Volt olyan szülő, aki kerek-perec elmondta, nem szeretné, ha a gyermeke valamelyik közösségi médiumban olvasna róla teljes valótlanságot, amit azután fia vagy lánya osztálytársai is láthatnak, és kikezdhetik amiatt. Hiszen, valljuk be őszintén, akadnak, akik egészen simán kitesznek bármit másokról, ha éppen érdekeik így kívánják. A „kabátlopás” tipikus esetét véve alapul pedig egy-egy ilyen pletykát szinte lehetetlen cáfolni, vagy esetleg mire sikerül azt megtenni, már késő.

Több alkalommal megtörtént, hogy családtagok a közösségi médiumokon keresztül tudtak meg olyan híreket, amelyekről nem onnan kellet volna értesülniük. Túlságosan felgyorsult minden, amivel láthatóan nem minden esetben tudunk mit kezdeni. S közben számos probléma elől éppen ezek a közösségi médiumokra menekülünk.