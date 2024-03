Úgy egy éve bevezette a Facebook, hogy az oldalak és csoportok minden követőjüket meg tudják szólítani egy-egy bejegyzésben, ha beleírják egy kukacjel után, hogy „mindenki” vagy „követő”. Szerencsére ezt sokan nem fedezték fel eddig, de az elmúlt 1-2 hónapban sokakkal teljesen elszaladt a ló. A belvárosi étteremnek mindennap ki kell rakni, hogy ma is van nálunk étel (döbbenet), a csempés oldalnak, hogy nyomás vásárolni, 0,2%-os kedvezmény van (ezt egyáltalán mióta követem?), és XY-nak is meg kell osztania MINDENKIVEL 30 tök egyforma fotóval a túrázós csoportban, hogy túrázni volt (nahát). Eleinte bosszankodtam ezen – olyan, ez, mint amikor előbújik­ a gaz. Na de tavasz van, ideje gyomlálni! A közösségi oldalainkon is.