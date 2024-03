Az immár mögöttünk álló télen csupán egyszer voltam beteg. No persze az sem volt egy leányálom, hiszen rögtön a sűrűjébe, egy hörghurutból átcsapó tüdőgyulladásba estem bele, még december elején. Majd sikerült egész ügyesen vigyázni magamra, és ahogy beköszöntött a korai tavasz, úgy éreztem, igazi megúszós tél volt ez számomra a nyavalyák terén. De mindez még alighogy megfogalmazódott bennem, utolért a torokfájás. Utóbbival párhuzamosan megjelent a fejfájás és a vacak közérzet is. A csipkebogyó teát szürcsölgetve most azt kívánom magamnak, hogy ez az évszak is csak egy betegséggel társuljon. Főleg, hogy azt letudom rögtön az elején... V. E.