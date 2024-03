Két évnyi lázas és már-már kimerítő keresgélés után végre megtaláltuk az igazit. Hangulatos, egyedi, minden igényünket kielégíti, ráadásul elegendő tér van benne gyarapodó családunknak. Igen, a leendő otthonunkról van szó, amit heteken belül birtokba vehetünk. A helyszín tökéletes, már csak azért is, mert a környéken nőttem fel, és a családom is ott lakik, legfeljebb 15 percnyi gyalogos távolságra. A ház pedig valóban különleges, amit a '70-es évek végén valódi odafigyeléssel és átgondolva építettek meg, és azóta is óvtak. Persze a beltér a mai kor igényeihez mérten elavult, így még vár ránk néhány hónapnyi felújítás a várva várt költözésig. De amikor csak rá gondolunk, már így is otthon érezzük magunkat.