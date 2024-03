Halomban állnak az ősszel lehullott falevelekkel teli zsákok a kukatárolók környékén. Némelyik annyira tele van, hogy be sem lehet kötni, így, ha jön egy szellő, repülnek ki belőle a falevelek. Hetekkel ezelőtt lett rendbe téve otthon a kert, sok növény elszáradt szára lapul a zsákokban, amelyek immár ki is kerültek az utcára. Közben nyírnám a füvet, de minek, hiszen úgysem viszik el, Békéscsabán csak március 20-án indul a zöldhulladék-szállítás.

A helyi rendelet szerint Békéscsabán április 1. és november 30. között viszik el rendszeresen, minden héten szerdán a zöldhulladékot, ezt az idősávot lehet kitolni két-két héttel előbbre és későbbre. Ezért van, hogy a szállítás márciusban indul és decemberben ér véget. Azoknak, akik igénylik, a szolgáltató egy 240 literes kukát is ad, abba szintén lehet gyűjteni a faleveleket, a levágott füvet, de zsákokban vagy kötegelve is ki lehet pakolni az ilyen fajta szemetet.

Immár Békéscsabán is működik a hulladékudvar a Kétegyházi útról nyíló Bohn Mihály utcában. Itt nemcsak építési törmeléket, gumiabroncsokat, kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezéseket fogadnak, hanem bizonyos mennyiségig kertből, parkokból származó zöldhulladékot is. Tehát, ha nagyon türelmetlen lenne az ember, akkor akár oda is kivihetne alkalmanként 1 köbméternyi ilyen jellegű szemetet.

Rendszeresen elhangzik az a szlogen, hogy Békéscsaba nemcsak a csabai kolbász és a festőfejedelem, Munkácsy Mihály városa, hanem zöld város is. Éppen ezért talán érdemes lenne figyelembe venni azt, hogy szinte nincs tél. Később kellene befejezni és előbb kellene kezdeni a zöldhulladék gyűjtését. Vagy lehetne folyamatosan szállítani, megállás nélkül. Erre van is példa Békés vármegyében, nem is kell nagyon messzire menni a mintáért.