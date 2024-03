Munkára fogtam a Napot! Dolgozzon, szórja csak a sugarait! Melengesse be az otthonunkat! Lekapcsoltam a gázfűtést, a függönyöket elhúztam, a déli kávémat már az arcomat cirógató napsugarak társaságában kortyoltam. Ekkor hallottam: március 6. jeles nap. A nemzetközi energiatakarékosság világnapja. Beszélgettek arról, hogy a Föld túlnépesedett, az egy főre eső erőforrások csökkennek. Komoly fejtörést okoz, hogy az embereket vajon mivel ösztönözzék környezettudatosabb életvitelre. Érzem, tudom, az egyénnek, nekünk is komoly felelősségünk van ebben. A világnap is azt célozta meg, hogy cselekvésre motiváljon bennünket a hétköznapjainkban. Kis lépésekkel mi magunk is sokat tehetünk a fenntarthatóságért, egy élhetőbb jövőért.