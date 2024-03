Valaki már megint nem bírta lehalkítani a telefonját, és most csörög. Egy múzeumban! Hogy lehet egyáltalán belépni is úgy egy múzeumba, hogy valaki nem némítja le a készülékét? Még mindig zenél. Nem hallom, hogy mit mond a történész, pedig tök érdekes cuccokat hoztak és mutatnak be, lehet, hogy a Pilvax kávéházban 180 éve ezekből a kávéscsészékből kortyolta a feketelevest Petőfi meg Jókai. Továbbra is csilingel. Mondjuk azt sem értem, hogy annak, aki hívja, miért nem tűnik fel, hogy nem veszik fel a telefont. Engem is egyre jobban idegesít a csörgés, és már a tömegből is többen szóvá is tették, hogy honnan jön ez a zaj. Hogy az én kabátzsebemből? Nem is hoztam magammal telefont! Ja, de.