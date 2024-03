Tegnap kőtelen lettem. Leszedték a fogköveimet, és mint mindig, most is megfogadtam, hogy úgy mosok fogat és annyiszor, ahogyan kell. Legalább naponta kétszer, reggeli után és lefekvés előtt. Félórát várok a savas ételek és italok elfogyasztása után. Ha ugyanis ilyenkor túl hamar mosom fogaimat, a savak még károsíthatják a fogzománcot. Egy trükk azért akad, ki kell öblíteni a számat kétszer vízzel, mert ezzel semlegesíthetem a savak hatását.

Azért mindig újat is tanulok. Azt tudtam, hogy a fogkefének 45 fokos szögben kell lennie az ínyemhez képest. Arról azonban most hallottam először, hogy finoman meg kell tisztítani a nyelvemet is, hogy eltávolítsam a baktériumokat, és friss legyen a leheletem. Arról sem tudtam eddig, miként aranyozhatom be garantáltan a fogmosásokat. Egy külföldi cég azonban olyan szettet állított össze, amivel ez is megoldható.

A szett királya a 24 karátos, aranybevonatos fogkefe, aminek a szára nyolcszögletű, a végén pedig ötezer sörte található. Ez önmagában is kapható, forintra lefordítva 21 ezerért, de mégiscsak jobb, ha megveszi hozzá az ember az aranyrészecskéket tartalmazó fogkrémet, szájvizet, valamint az aranyozott fogkefetartót. Ez összesen 62 ezer forintra jön ki. Azt mondják, ez a luxusmárka egy életstílus része, a szájápolás aranystandardja.

Nézem a fogkefémet, és egy kicsit szégyellem magam. Nem, hogy aranyat nem látok rajta, de az ötezer sörtétől is távol áll. Így hát egykedvűen sikálok vele, mert tudom, ebből nem lesz aranyköpés.