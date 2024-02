A reggeli öltözködés mindennapos rutin, melyet az emberek általában az aktuális időjárás és az aznapra tervezett tevékenységeik figyelembevételével végeznek. Én is hasonlóképpen teszek, amikor a gardróbszekrény előtt állva átnézem a ruháimat. Azonban a tekintetem néha odavándorol a félretett honvédségi egyenruhára. Ilyenkor eszembe jutnak az emlékek, hogy milyen jó is volt, amikor nem kellett időt szentelni az öltözködésre, hiszen csak beleugrottam a megszokott póló, zubbony, nadrág és bakancs kombóba. Ráadásul, ha így mentem be a dohányboltba üdítőt venni, sosem kérték el a személyi igazolványomat.