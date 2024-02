Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál – megannyiszor hallottam és énekeltem már ezt a dalt, amióta csak az eszemet tudom. Bár a hideget sosem szerettem, mégis a farsangi időszak volt a kedvencem egész gyermekkoromban. Izgalmas napok-hetek voltak ezek mindig, hiszen minden évben új jelmezt kellett kitalálni és beszerezni, óvodában és alsó tagozatban pedig még kiszebábot is égettünk, így próbáltuk minél hamarabb elűzni a telet. Az abszolút kedvencem viszont ilyenkor a farsangi fánk volt, ami máig megmaradt. Hetente akár többször is ennék belőle.

A fánk tehát most is sztár nálam, leginkább házi baracklekvárral és porcukorral. Úgy az igazi. Persze magam is megsütöm már a gyerekeknek, de legjobban még mindig a nagymamám által sütött szalagos csoda ízlik. A napokban szerencsés voltam, sütött nekem. Amikor az első falatot haraptam belőle, máris egyfajta időutazást éltem meg. A régi ízek ugyanis azonnal hozták magukkal az emlékeket is. A fánk tehát adott idén is, a jelmezeket pedig ma már csak a gyermekeim hordják. Egy dolog hiányzik csak, a kiszebáb égetés, ami bizony most jól jönne, mert már nagyon elég volt a hidegből. No, azt nem tudom, valójában mennyit használ az időjárásnak ez a téltemető népszokás, de a közelgő tavasz érzését biztosan felébreszti bennünk, és ha a gondunkból-bajunkból is űz el néhányat, az csak hab a tortán, azaz inkább baracklekvár a fánkon.