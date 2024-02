Nekem egyelőre nem jött be. Másnak viszont igen, hiszen elvitték a hét végén az ötös lottón minden idők legnagyobb nyereményét, több mint 6,5 milliárd forint talált gazdára. Én próbálkoztam egyrészt családi számokkal, másrészt pedig azzal, hogy csukott szemmel ikszelek. A hat szelvényen összesen csupán egy számot találtam el. Pedig gondolatban el is költöttem a pénzt: vettem lakást, nyaralót, újabb autót, befektetéseket terveztem, valamint adományoztam is volna.

Szerintem fel sem lehet fogni, hogy összességében mennyi is az a 6,5 milliárd forint. Viszont lehet viszonyítani. Békéscsaba ebben az évben négyszer ennyiből, 28,4 milliárd forintból gazdálkodik. Ebben benne van az, hogy fizetik a gáz-, áram-, víz- és egyéb közüzemi díjakat, hogy fizetést adnak a szakembereknek, hogy rendezvényeket szerveznek, hogy ilyen-olyan támogatásokat biztosítanak, illetve, hogy fejlesztenek. A beruházásokra nagyjából 8 milliárd forintot terveztek.

Idén 80 millió forintból újítanak fel járdákat szerte a városban, a számítások szerint ez összességében 3,5-4 kilométernyi szakasz rendbe tételét jelenti: vagyis egy méter nem töredezett, repedezett, hanem frissen aszfaltozott járda 20 ezer forintba kerül. Arról is szó volt, hogy parkolókra – elsősorban azok tervezésére, nem kiépítésére – 40 millió forintot tudnak fordítani; és hogy egy parkolóhely kivitelezési költsége mindennel együtt 1,5-2 millió forintba kerül.

Ha bejöttek volna a számaim, adtam volna a városnak 3-3 milliárd forintot járdákra és parkolókra. Ennyi pénzből 150 kilométernyi járdát lehetett volna korszerűsíteni, valamint 1500 parkolóhelyet kiépíteni. Talán nem is baj, hogy nem nyertem. Hiszen egy csepp zöldfelület sem maradt volna Békéscsabán, amit letaposhatnak a gyalogosok és letarolhatnak a szabálytalan autósok.