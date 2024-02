Az egy négyzetméterre jutó hercegnők, királylányok létszáma szerintem napjainkban rekordokat döntöget. A farsangi szezon kellős közepette a maskarás felvonulások idején a kislányok álma válik valóra, amikor magukra öltik a kölcsönzőkből kapott ruhakölteményeiket, az anyukák, nagymamák készítette habos, tündéri ruhácskáikat.

Elérkezett az óvodai és iskolai farsangok időszaka. A kicsik várják, a szülőknek viszont minden évben komoly fejtörést okoz: ötleteljenek valamit házilag, amiben a gyermek jól érzi magát, vagy inspirálódjanak egy jelmezkölcsönzőben? Van ilyenre és olyanra is példa. A könnyen elkészíthető jelmezek kedvelőinek is nagyon sok ajánlást kínál a világháló manapság, legyen az egy helyes boszi jelmez (amihez lássuk be, a karakteres seprűn kívül egy mindössze földig érő ruhára és egy fekete süvegre van szükség), vagy egy kicsit bonyolultabb legó kocka, netán a híres magyar találmány, a Rubik-kocka.

A fantázia és a gyermek álma-vágya határtalan, lássuk be. De mit meg nem tesz a csemete kedvéért anya, apa, nagyi...

Élmény nézegetni az ovis, iskolás farsangok fotóit, amin megjelennek napjaink modern mesehősei. Szuperhőssel, pankrátorral, kalóz, meg pókemberes jelmezekkel tűnnek ki a tömegből egyesek. Mások különleges, állatos maskarákat öltenek magukra, de örök divat rendőrnek, katonának lenni, és ahogy látom, a fiúk nagy kedvence a csontváz jelmez, amihez csupán egy fekete melegítőnadrágot és hosszú ujjú felsőt kell beáldozni. A kreatív anyuka ezután textilfestékkel pingálhatja a csontokat. A jellegzetes arcsmink elkészítéséhez pedig számos ötlet van a neten.