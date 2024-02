A minap bokasérüléssel vittem be a páromat a sürgősségi osztályra. Szerencsére nem lett törés, csak egy részleges szalagszakadás, de ez talán még lassabban gyógyul. Az ellátás gyors volt és profi, így még a baleset ellenre is jó érzésekkel jöttünk haza. Ami viszont hosszú ideig emlékezetes marad, az az, hogy velünk együtt alig negyed órán belül négy bokasérült érkezett betegfelvételre. Meg is lepődtünk, amikor a (bal)esetünket vázolva megjegyezték: egy újabb bokás. Rá is kérdeztünk rögtön, hogy gyakori-e, hogy sokan jönnek egy időpontban, hasonló sérülésekkel. A válasz az volt: igen, gyakran előfordul, hogy sorozatban érkeznek egy időpontban azonos esetek. Vajon mi lehet ennek az oka? Lehet, hogy a Mátrixban élünk...