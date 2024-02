Viktor kollégánk újabban friss zöldségeket hoz reggelire. Hangosan ropogtatja a répát, a káposztát, szinte demonstrálva, mennyire egészséges a zöld. Nyemcsok Laci kollégánk együttérzően néz rá, őszinte sajnálat tükröződik a szemében. Meg is kérdezi, jó-e a „legelészés”, nem csúszna-e máshogy a karika kolbász. Mire mindenki nevet, de torkunk elszorul kicsit, mert tudjuk; napi öt adag zöldséget, gyümölcsöt kellene elfogyasztani az egészséges életmód jegyében. Egy nagyobb mélytányért illene telepakolni színes leveleszöldségekkel, hogy aztán elcsipegessük a nap során.

Vitamintartalmával a TOP 7-ben virít a mángold, a kelkáposzta, a spenót, a kínai kel, a rukkola, a római saláta és az endívia. Vigasz, hogy némi hússal, hallal, tojással, sajttal, pirítóssal kiegészítve még ebédnek is megteszik, de főétkezések mellett biztos nem hagynak gyomorkorgást maguk után. Naponta egy-egy gyökérzöldség is ajánlott; mondjuk cékla, répa. A kellő tápanyagbevitelhez a főzelékből, a levesből, köretből kipipálhatjuk az evőkanálnyi hüvelyest is. Tízóraira, uzsonnára jöhet a gyümölcs: az alma, banán, füge, kivi azért csak könnyebben legurul. A lényeg a változatosság.

Én kenyérből is erre szavazok; vettem sokmagvasat. Kislányom csak legyintett vacsoránál: „Nézzük, mit esznek a madarak...” Azért utánam dobott egy „egész jó”-t is. Mi is ezt szajkóztuk a szerkesztőségben, miután körbejárt Viktor zöldséges tálja. Lassan kifütyülhetjük a húsimádókat.