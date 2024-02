Haladok a korral. Ezt most a technikai zsenialitásomra értem, nem arra, hogy már 59 leszek. Tegnap többször is jártam Csabán egy csomagautomatánál, amit eddig megközelíteni se mertem. Először a lányom megmutatta, hogy küldi el az online piactéren eladott két ruháját. Aztán kaptam egy e-mailt, hogy megjött a kávém. Nem egy csészével, hanem félkilós kiszerelésekben. Utána a mobilra egy kód érkezett. A rekesz erre nyílik, a Szezám, tárulj! hatástalan. A mobilt viszont otthon felejtettem, a kódot nem írtam ki. Utána a szemüvegem maradt otthon, anélkül pedig nem tudtam elolvasni az aprószámos kódot. Egy arra járót kértem meg, hogy diktálja le. Végül eljutottam a kávékig. Hazaérve rám is fért egy dupla. A birspálinkából.