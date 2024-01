Békés vármegyében havi 277 ezer forint volt a havi nettó átlagkereset az előző év első felében, miközben az országos átlag ennél csaknem 100 ezer forinttal több volt, 370 ezer forint, illetve Budapesten 453 ezer forintot tett ki – ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal egyik legfrissebb adatsorából. A nyilvántartott álláskeresők aránya – a munkavállalási korúakhoz képest – itt 5,1 százalék, vagyis a 3,6 százalékos országos átlag fölött volt.

Az adatok alapján talán van miért panaszkodni, és a közösségi portálokon szeretnek is fanyalogni a fizetések és a munkalehetőségek miatt. Pedig a minimálbér és a garantált bérminimum összege a közelmúltban is emelkedett – és ez vélhetően húzza felfelé a többi keresetet is –, illetve szerintem nagyjából, persze bizonyos kivételektől eltekintve igaz az a megállapítás, miszerint csak az nem talál magának – ha nem is álommunkát, de valamilyen – állást, aki nem szeretne dolgozni.

Itt jön az, amit nem értek. Miközben rengetegen sopánkodnak a pénz és annak hiánya miatt, nem tudok úgy elmenni boltba, hogy az ne legyen szinte teljesen tele, a kasszáknál sorok állnak. A nagyobb üzleteknél a parkolók legalább félig tele vannak a nap szinte minden szakaszában, és jellemzően olyan járgányok állnak a boltok előtt, amelyek ára több évi fizetésből sem jönne ki.

A leginkább pedig az érdekli az embereket, hogy milyen bolt nyílik Békéscsabán, a víztoronynál, illetve, hogy milyen üzlet kap helyet a volt kötöttárugyár helyén. Érdekes, hogy azt eddig nem tették szóvá, hogy ezek a multik immár nem igazán küldenek papír alapon reklámújságokat, amelyekből kiderülhetne, hogy hol tartanak rendkívüli akciókat, és hogy hol lenne érdemes megvenni a kenyeret meg a tejet. Szóval úgy tűnik, hogy van itt pénz.